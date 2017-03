Anápolis, Itumbiara e Aparecidense conhecem rivais da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (9) detalhes sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. A competição deste ano começará dia 21 de maio e envolverá 68 clubes, dentre eles, 3 de Goiás: Anápolis, Itumbiara e Aparecidense, que estão na disputa por conta de suas colocações na edição do ano passado do Campeonato Goiano.

O Galo está no Grupo J com Ceilândia (DF), Sinop (MT) e Comercial (MS). O Camaleão jogará na chave L contra Luziânia (DF), Araguaia (MT) e 7 de Setembro (MS). Já o Itumbiara fará parte do Grupo M, com Audax (SP), Portuguesa (RJ) e URT (MG).

Na fase inicial, as 68 equipes estão divididas em 17 grupos. Os times jogarão entre si dentro da chave em turno e returno. Apenas o 1º colocado de cada grupo tem vaga garantida. Os 15 melhores clubes que ficarem em 2º lugar também avançaram para a etapa seguinte, em que a competição passa a ser eliminatória, em jogos de ida e volta até ser conhecido o campeão - os quatro primeiros colocados subirão para a Série C Nacional.

A quantidade de vagas por estado foi definida por meio de critérios técnicos, de acordo com o Ranking Nacional de Federações 2017: quatro vagas para a federação melhor colocada (São Paulo), três vagas para as federações que ocupam entre a 2ª e a 9ª posição - A Federação Goiana de Futebol ocupa o 8º lugar - e duas vagas para as demais. Completam a lista os quatro clubes rebaixados na Série C em 2016.