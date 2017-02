Anápolis estreia na Copa do Brasil e busca 1ª vitória na temporada

Caio Autuori comandará Anápolis em estreia na Copa do Brasil

Em cinco jogos disputados na temporada, foram quatro empates e uma derrota. Ainda em busca do primeiro triunfo na temporada, o Anápolis recebe o Bragantino, nesta quarta-feira (15), às 19h15, no Estádio Jonas Duarte, em jogo único da 1ª fase da Copa do Brasil.

Por causa da mudança no formato da competição, quem vencer avança. Caso ocorra empate, o time paulista avançará no torneio, já que o visitante tem a vantagem do igualdade.

O técnico Caio Autori deve ter o retorno do atacante Douglas, que foi poupado no confronto contra o Iporá, no último final de semana.

Do outro lado, o treinador Alberto Félix, visando manter a boa temporada, terá força máxima para atuar contra o Galo. Mesmo assim, o técnico deve realizar uma alteração na equipe titular com o retorno do goleiro Renan Rocha.

FICHA TÉCNICA

Anápolis: João Victor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Kim; Leandro Bulhões, Neilson, Felipe Baiano e Lucas Sotero; Douglas (Régis) e Rafael Furlan. Técnico: Caio Autuori

Bragantino: Renan Rocha; Bruno Oliveira, Gilberto, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Edson Sitta e Rafael Chorão; Adriano Paulista, Vitor e Anderson Ligeiro. Técnico: Alberto Félix.

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis). Horário: 19h15. Árbitro: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC). Assistentes: Carlos Berkenbrock (SC) e Helton Nunes (SC). Ingressos: R$ 40 (arquibancada) e R$ 50 (cadeiras)