Anápolis empata com o Iporá em casa e segue sem vitória no Estadual

Atual vice-campeão goiano, o Anápolis segue sem vencer no Goianão 2017 após cinco rodadas. Neste domingo (12), o Galo só empatou com o Iporá por 1 a 1 no Estádio Jonas Duarte. Com 4 pontos, conquistados com 4 empates, o clube tricolor é lanterna do Grupo B.

O Iporá, uma das surpresas do Estadual, está na faixa de classificação do Goianão. Em 3º lugar do Grupo A, tem 6 pontos e 0 de saldo de gol. No critério de desempate, fica à frente do Goianésia e, assim, entre os quatro que se classificam para a semifinal.

Apesar das várias chances criadas pelo Anápolis, o Iporá saiu na frente com um gol de Yago aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogador recebeu cruzamento e bateu de primeira, fazendo um bonito gol no Jonas Duarte. Valdomiro, de cabeça, empatou para o Anápolis aos 39 do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Iporá joga em casa contra o Goianésia, domingo (19), às 15h30. No mesmo dia, mas às 16 horas, o Anápolis joga contra o Itumbiara, fora de casa. Antes disso, o tricolor estreia na Copa do Brasil, contra o Bragantino, no meio da semana, em casa.

FICHA TÉCNICA

ANÁPOLIS: João Vítor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Kim (Pedro Henrique); Leandro Bulhões (Robston), Neilson, Felipe Baiano (Ygor) e Lucas Sotero; Régis e Rafael Furlan. Técnico: Caio Autuori

IPORÁ: Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Márcio Luiz e Ari; Wesly, Everton Luis, Wagner Querino (Jean Batista) e Rodrigo Alves; Yago e Vinicius Leite (Johnny). Técnico: Everton Goiano

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis).

Árbitro: Cléber Vaz.

Assistentes: Ygor Monteiro e Maxwell Leandro.

Público: 3.174 pagantes.

Renda: R$ 66.700,00.

Gols: Yago, aos 16' do 1º tempo (Iporá). Valdomiro, aos 39' do 2º tempo.