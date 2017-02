Anápolis e Goiás deixam emoção para o final e empatam no Jonas Duarte

Com dois tempos distintos e gols nos acréscimos do segundo tempo, Anápolis e Goiás empataram, 1 a 1, no Estádio Jonas Duarte, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. A partida foi ganhando temperatura e ferveu nos acréscimos do segundo tempo. O Galo abriu o placar com o zagueiro Igor e Léo Gamalho empatou na última bola do jogo.

Com o resultado, o Goiás chegou a oito pontos na tabela de classificação e assumiu a liderança do Grupo A. O time esmeraldino segue invicto na competição. Por outro lado, o Galo até sentiu o gostinho da vitória, que seria a primeira, mas voltou a empatar e agora tem três pontos.

No próximo domingo o Goiás enfrenta o Goianésia, às 17 horas, no Estádio Valdeir José de OIiveira, em Goianésia. O Anápolis, por sua vez, recebe o Iporá, no Estádio Jonas Duarte na mesma data e horário, no encerramento do 1º turno da fase classificatória.

O jogo

A partida começou morna no Jonas Duarte. Empolgação mesmo só das duas torcidas, que cantavam para incentivar seus times. Em campo, a marcação prevalecia. A primeira boa jogada no primeiro tempo foi do Anápolis. Aos 20 minutos, Rafael Furlan chutou rasteiro e obrigou defesa de Marcelo Rangel.

A resposta do Goiás foi aguda. Aos 25 minutos, Fábio Sanches subiu ao ataque e cabeceou com força, mas João Vítor estava bem posicionado e fez defesa. No rebote, o zagueiro esmeraldino ainda tentou finalizar, mas o tiro saiu fraco.

Nos acréscimos, o Goiás chegou a incomodar a defesa do Anápolis. Após jogada pela direita, Léo Gamalho escorou cruzamento para Jean Carlos chutar, mas o meia carimbou a defesa. Na cobrança de escanteio melhor para a retaguarda mandante.

O Goiás voltou para a etapa final com maior ímpeto ofensivo. Aos dois minutos, Victor Bolt acreditou na jogada de linha de fundo e cruzou rasteiro. O zagueiro Igor conseguiu cortar antes que Léo Gamalho chegasse para finalizar. Na resposta, Rafael Furlan acertou belo chute a bola passou perto do travessão.

Aos 10 minutos, Carlos Eduardo foi lançado em velocidade e marcaria o primeiro gol do jogo, mas já havia sido flagrado em impedimento. Os jogadores esmeraldinos ficaram na bronca. O técnico Gilson Kleina lançou Walter em campo no lugar de Victor Bolt, que já havia recebido cartão amarelo.

Aos 23, Marcelo foi lançado na ponta direita e cortou para o meio para chutar com o pé esquerdo. O tiro saiu forte e a bola passou rente à trave direita. Dois minutos depois foi a vez de Lucas Sotero acertar chute forte e exigir boa defesa de Marcelo Rangel.

O Anápolis não desistiu e abriu o placar aos 46 minutos. Após cruzamento na área, Igor cabeceou sem chance para o goleiro Marcelo Rangel e marcou o tento que abriu o placar. Aos 49, o Goiás pagou com a mesma moeda e arrancou o empate. Walter cruzou na cabeça do artilheiro Léo Gamalho, que não desperdiçou.

Ficha técnica

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Edson Antônio e Alexandro Hume

Anápolis: João Vítor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Kim; Leandro Bulhões, Neilson (Régis), Felipe Baiano e Lucas Sotero (Robston); Douglas e Rafael Furlan. Técnico: Caio Autuori

Goiás: Marcelo Rangel; Helder, Fábio Sanches, Everton Sena e Felipe Saturnino (Alex Alves); Pedro Bambu; Léo Sena, Victor Bolt (Walter), Jean Carlos e Carlos Eduardo (Tiago Luís); Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina

Gol: Igor aos 46’ do 2º tempo (Anápolis); Léo Gamalho aos 49’ do 2º tempo (Goiás)

Cartões Amarelos: Felipe Baiano, Marcelo, Régis (Anápolis); Helder, Victor Bolt (Goiás)

Público: 3.369 pagantes

Renda: R$ 72.405,00