Amistosos de base agitam basquete goiano neste sábado

A Associação Esportiva Goiana de Basquetebol (AEGB Sesi Clube/Teuto) e o Clube de Engenharia farão dois jogos jogos amistosos neste sábado (25), no ginásio do Clube de Engenheria, no Setor Sul, em Goiânia. Os atletas do sub-13 jogam a partir das 14 horas. Na sequência, será a vez da categoria sub-15.

O objetivo da iniciativa é testar aprimorar a preparação das duas equipes para a disputa do Campeonato Goiano de Base.

A AEGB tem no comando técnico o educador físico Reid Duarte Jr e, como assistente, Erivan Francisco. Julius Oberdan é o técnico do Clube de Engenharia, que tem como assistente Victor Garcia.