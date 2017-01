Amistoso do Vila contra o Flamengo será no Serra Dourada

Com a possibilidade de contar com um público maior no estádio, o amistoso entre Vila Nova e Flamengo será no Estádio Serra Dourada. O Vila Nova chegou a divulgar que a partida, marcada para o dia 21, seria no Estádio Olímpico.

A Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), que administra o Serra Dourada, garantiu que o estádio terá condições de receber a partida amistosa. "O gramado do estádio Serra Dourada passou pelo processo de revitalização para atender os jogos durante a temporada 2017", explicou o órgão, por meio de nota.

O amistoso contra o Flamengo é um dos três jogos preparatórios que o Vila Nova fará durante a pré-temporada do clube antes do Campeonato Goiano.