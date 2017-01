Amistoso contra o Flamengo anima elenco colorado

Torcedores e jogadores do Vila Nova certamente não esperavam enfrentar o Flamengo em 2017, já que a possibilidade se restringia a um improvável cruzamento entre as equipes em uma fase mais avançada da Copa do Brasil. Com o amistoso entre ambos marcado para o dia 21, às 18h45, no Estádio Serra Dourada, o elenco, além da torcida colorada, ficou empolgado com a chance de...