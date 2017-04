Amigos e rivais decidem vaga na grande final

O duelo decisivo entre Aparecidense e Vila Nova, hoje, às 20 horas, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, definirá o adversário do Goiás na final do Campeonato Goiano. No entanto, o confronto será também um tira-teimas da rivalidade de quase cinco anos entre os técnicos Zé Teodoro, do Camaleão, e Mazola Júnior, do Tigre.Depois da vitória co...