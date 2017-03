Alvo de faixa no estádio, Kleina espera trabalho a longo prazo

A vitória sobre o Goianésia, por 4 a 2, no sábado, serviu para aliviar pressão que existe sobre o técnico Gilson Kleina. Uma faixa levada por alguns torcedores pedindo a saída do técnico causou chateação. Os jogadores abraçaram Kleina e o comandante em resposta às críticas. Sereno, Gilson Kleina espera continuar seu trabalho a longo prazo, mas não quer atrapalhar o clube se essa for a leitura da diretoria.

Gilson Kleina chegou ao Goiás em 2016 quando o clube estava na zona da rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time se safou da queda e o treinador renovou contrato.

No entanto, no início desta temporada, tem ouvido críticas de parte da torcida. Kleina considera imediatistas as críticas e de minoria da torcida.

"Eu dificilmente entrego o cargo porque acredito muito na minha filosofia de trabalho. Se você analisar meus trabalhos, são de médio a longo prazo, mas atingimos objetivos", frisou o treinador.

Porém, além de críticas vindas das arquibancadas e redes sociais, Gilson Kleina recebeu críticas de membros da diretoria. O treinador enfatizou que procura dialogar colocando os interesses esmeraldinos sempre em primeiro lugar.

"Tem coisas que fogem da minha esfera, do meu âmbito, cada um tem sua avaliação. O que posso dizer é que tenho respeito grande pela diretoria. Sou um treinador de diálogo, que pensa sempre na instituição", frisou.

Nesta semana, o Goiás inicia o confronto pela 3ª fase da Copa do Brasil contra o Cuiabá. Na quarta-feira (8), a equipe recebe o adversário no Estádio Serra Dourada. A partida de volta será no dia 16, na Arena Pantanal.