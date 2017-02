Alviverde pretende abrir as portas para outros haitianos

A vinda dos jovens haitianos Waby e Jacko do Pérolas Negras para o Goiás deve abrir uma porta importante de intercâmbio entre os dois clubes. O alviverde tem interesse em contratar outros três jogadores do Haiti para compor as categorias de base da equipe goiana. “É muito interessante para o Goiás este intercâmbio e dar a oportunidade para estes atletas. Quem sabe outr...