Alviverde goiano tem bons números no Olímpico

De volta ao Estádio Olímpico, desta vez atendendo um pedido do técnico Argel Fucks, o Goiás busca, diante do América Mineiro, nesta sexta-feira (18), às 21h30, pela 21ª rodada da Série B, manter o bom aproveitamento no local que foi reinaugurado em junho do ano passado. Desde então, o alviverde disputou três jogos no Olímpico. Foram três vitórias, todas pela Sér...