Aliança viaja à Paraíba para estreia no Brasileiro A-2

Prestes a estrear no Campeonato Brasileiro Feminino A-2, o Aliança viajou quarta-feira para João Pessoa (PB), onde enfrentará o Botafogo (PB), nesta quinta-feira, às 19h30, pela rodada inaugural da competição. A partida, que ocorrerá no Estádio Almeidão, integra a série de jogos da primeira fase do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Esta ser...