Aliança pega rival alagoano em partida no Estádio Olímpico

Depois de vencer na estreia, fora de casa, e perder a segunda partida, em casa, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, o Aliança/Estácio de Sá recebe o União Desportiva Alagoana (AL), pela 3ª rodada da competição, nesta quinta-feira (25), às 19h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia. No Grupo 2, o time goiano está na 4ª posição da tabela, com 3 pontos.

O time goianiense deve ter a mesma formação dos dois primeiros jogos. Entretanto, a zagueira Karine pode desfalcar a equipe do técnico Luiz Cézar Ferreira. Ela deixou o campo mais cedo na derrota contra o Cresspom (DF), na semana passada, após sentir dores no pé.

“Ela está com bolha no calcanhar, mas vou ver amanhã (quinta-feira) com o fisioterapeuta Robson Porto se ela tem condições de jogo”, explica o treinador do time.

Na estreia da competição, o Aliança/Estácio de Sá venceu o Botafogo (PB), por 2 a 0, em João Pessoa. Na 2ª rodada, veio a primeira derrota. O time goiano perdeu por 1 a 0, no Olímpico, para o Cresspom (DF).

O União (AL) está na 6ª posição no campeonato, também com 3 pontos, e fica atrás do Aliança/Estácio de Sá por causa do saldo de gols.

O técnico Luiz Cézar prega tranquilidade para enfrentar o adversário alagoano da noite desta quinta-feira (25). “A expectativa é boa. Na verdade, o nosso grupo é muito equilibrado. Temos um adversário do mesmo nível e quem errar menos, vence a partida”, ressalta o treinador goiano.

Ingressos

Os ingressos para a partida estarão à venda apenas na bilheteria do Estádio Olímpico. A inteira custa 10 reais. Quem for com a camisa do Aliança/Estácio de Sá paga meia-entrada. Os portões serão abertos a partir das 18 horas.