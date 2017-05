Aliança busca boa sequência no Brasileiro A-2

Após estrear no Campeonato Brasileiro Feminino A-2, com a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo (PB), fora de casa, o Aliança volta a campo hoje, às 19h30, pela 2ª rodada. O adversário do time goiano será o Cresspom (DF), que na 1ª rodada venceu o UDA (AL) por 3 a 1. O duelo será realizado no Estádio Olímpico. Os ingressos custam 10 reais e torcedores com a camisa do Alia...