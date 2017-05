Algoz da queda no retrospecto

Atlético e Corinthians passaram a se enfrentar, regularmente, a partir da Série A de 2010, ano em que o Dragão voltou a disputar a elite. Foram jogos movimentados e com muitos gols - no total, 19 gols em 6 jogos, o que dá média de 3 gols a cada jogo.O confronto também é marcado pelo descenso do Atlético, em 2012. Com chances remotas, o clube aceitou jogar em Taguating...