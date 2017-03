Alfinetadas no Goiás, exaltação do Atlético, brincadeiras: a apresentação de Walter no Dragão

Em sua apresentação como jogador do Atlético, o atacante Walter abusou da exaltação ao Atlético e alfinetou o seu último clube, o Goiás. Também não hesitou em fazer brincadeiras, até mesmo com o próprio problema de peso. O atacante foi apresentado em um auditório no Laboratório de Capacitação do Centro de Excelência do Esporte, ao lado do Estádio Olímpico. Torcedores e dirigentes do Dragão acompanharam a apresentação de Walter.

Walter está no Dragão há uma semana e, nesta terça-feira (21), começou a fazer trabalhos com bola - antes, estava fazendo atividades na academia. O jogador fará sua estreia dois meses após a contratação, pois só jogará a Série A - não pode disputar o Goiano e a Copa do Brasil, pois já disputou as duas competições com a camisa do Goiás.

Na entrevista coletiva, Walter falou sobre os objetivos que tem pela frente com a camisa do Dragão. Também falou sobre o problema do peso. Repetiu o que já havia dito em entrevista ao POPULAR sobre ter pedido desculpas ao goleiro Matheus após o episódio de agressão que foi o que tirou o atacante do Goiás.

Veja os principais trechos da entrevista coletiva de Walter:

Chegada ao Atlético

Quero agradecer a todos por estar aqui. Estou muito feliz. Como eu saí da Serrinha, por tudo o que acontceu, saí muito triste. Vi que não tinha condição de ficar mais. Deus é tão bom que colocou esse cara (Adson Batista, diretor de futebol do Atlético) no meu caminho. Ele conversou comigo frente a frente. E falei "tô fechado". Teve outras coisas (propostas) para mim. Mas o jeito que ele falou do projeto, do treinador, do clube, da estrutura, falei "aceito".

Trabalho no Atlético

Estou fazendo treinos que nunca fiz na minha vida. Estou gostando e muito. Vai ter um ótimo resultado. Estou treinando muito, já fui em Recife e voltei. Estou treinadno muito. O mais importante é que estou muito feliz.

Atlético

É um grupo muito bom. O Walter sozinho não vai ganhar nada. Quem vai ganhar é o grupo, foi assim com o grupo que foi campeão da Série B.

Meta no Atlético

"(A meta) é nos manter (na Série A). Um time que sobe da Série B, é difícil. Tem de manter para depois pensar em algo maior. Vamos brigar numa Sul-Americana para quem saber chegar, vai subindo. Sul-Americana é uma meta"

Perda de peso

"Estão esperando um peso, vou conseguir chegar mais baixo ainda, para ter aquela gordurinha a mais"

Ambiente de clube

"No Goiás, no ano passado, tinha jogador torcendo contra o outro. Esse ano mudou bastante. Lá, é difícil o negócio. No Atlético, na entrada, já vi que é bem diferente. Para trabalhar, é muito bom. Você olha para o lado, dá a mão, o cara vai te ajudar"

Conquistas

Onde eu passei fui bem, fui feliz. Só no Cruzeiro e no Fluminense que não fui tão bem. No resto, fui feliz e fui campeão. É isso que vou tentar repetir aqui.

Volta por cima

Quero dar a volta por cima sim. Muitas coisas foram faladas de mim. Tenho certeza que não sou aquele monstro que todo mundo falou. Se eu fosse aquele cara que muita gente fala, não tinha esse povo todo aqui. Esse povo todo está aqui porque tenho algo grande e fui algo grande no futejbol. Vou fazer algo grande para entrar na história aqui no Atlético.

Consulta com especialista quando estava no Goiás

"Você pode ir na melhor médica. Se você não quiser, não tem como. Você paga quase 800 reais de consulta e não resolve. É complicado. Eu tenho que querer. Lá, eu dei uma relaxada sim. Hoje não. Estou empolgado, feliz. Estou com 27 anos, o futebol passa muito rápido. Tenho de aproveitar esse momento, essa chance que o Atlético está me dando."

Dirigente

Um diretor de futebol tem de estar sempre junto com o jogador. É um braço direito do jogador. Lá no Goiás, nós saímos de uma pré-temporada e não consegui bater aquele peso. Eu também machuquei. No fim do ano, tive uma lesão, era para fazer uma cirurgia no menisco, mas acharam melhor não fazer. Deram uma injeção. Fiquei quase 15 dias sem fazer pré-temproada. Depois, quando estava pegando ritmo, muita gente falou que eu estava com quase 106kg. Não era verdade, eles que colocaram só para me lascar mesmo. Tenho uma história bonita lá. Tenho de fazer uma história nova aqui.

No Brasileiro

O Altético tem de ser mineirinho. O primeiro passo é não cair. No final do campeonato, podemos estar brigando por algo maior.

Episódio de agressão ao Matheus

Foi uma coisa que também fiquei chateado. Falaram que bati por querer e bateria de novo. Isso foi mentira. Meu coração estava apertado porque não tinha visto o Matheus pra pedir desculpa. Fui lá pegar minhas coisas. Eu e ele conversamos. Eu pedi desculpa, ele pediu desculpa. Isso pra mim foi tudo. Está tudo resolvido entre mim e ele, ele é um menino bom.

Solteirice

Estou solteiro faz 1 ano e 5 meses. Minha ex-esposa está sempre comigo, me ajuda. Está separada, mas no momento está comigo. No momento difícil que passei, foi a primeira pessoa que me ligou. Isso não me atrapalha em nada.

Como prefere jogar

No Goiás, eu entrava para ajudar a equipe, mais de meia, um pouquinho do lado, mas sabendo que não sou esse jogador. Sou um atacante que costuma sair da área, mas meu papel é atacar. Gosto de dar passe para os meus companheiros, chutar de fora da área, mas na frente fico um pouquinho mais solto.