Alex Alves revela acordo com Goiás para renovar contrato

Tricampeão goiano, o zagueiro Alex Alves, de 24 anos, fica no Goiás até o fim da próxima temporada. O vínculo do defensor com o clube esmeraldino se encerra no fim de maio, mas o jogador revelou ter acordo para prorrogá-lo.

"Estamos apalavrados. Conversamos durante essa semana e, graças a Deus, chegamos a um acordo. Na próxima semana, devemos assinar até o final do ano que vem", revelou Alex Alves.

O zagueiro chegou ao Goiás em 2014 vindo do Paraná. Desde então, Alex Alves foi pela maior parte do tempo opção entre os reservas. No entanto, o jogador mostrou regularidade em suas atuações.

A última oportunidade surgiu com a lesão do titular Fábio Sanches e a ida de Everton Sena para a lateral direita. O jogador conseguiu aproveitá-la bem e teve atuações seguras nos jogos da final.