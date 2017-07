Alex Alves é arma do Goiás para duelo contra o CRB

De quase dispensado a indispensável. Essa foi a mudança que ocorreu com o zagueiro Alex Alves no Goiás. O contrato do defensor se encerrava no fim de maio, mas Alex Alves usou bem a oportunidade que teve para se firmar e não sair mais da equipe. Além disso, o jogador de 1,81m vive fase goleadora e é o vice-artilheiro do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro com 4 gols. Hoj...