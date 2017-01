Alegria de torcedor, mas sem oba-oba no Fluminense após goleada

O Fluminense se deu bem no primeiro clássico do futebol carioca do ano e derrotou o Vasco tranquilamente por 3 a 0, ontem, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Os gols do tricolor foram marcados por Wellington, Henrique Dourado e Marcos Júnior. A partida foi válida pela rodada de abertura da Taça Guanabara e ela deixou feliz Abel Braga, técnico tricolor, que, apesar disso, não quer euforia demais.

“A minha satisfação é igual a do torcedor. Ver o torcedor pulando na arquibancada foi muito bom. Mas, não vamos sair daqui achando que está tudo bem. Erramos muito até os 20 minutos do primeiro tempo”, afirmou Abel Braga.

Sornoza foi o destaque da partida, após uma boa pré-temporada com dois gols em três jogos. O meia equatoriano participou de dois gols do Fluminense, especialmente no segundo, em que fez uma bela jogada individual e deixou para Henrique Dourado empurrar para o fundo das redes.

“Estamos formando um coletivo forte e, a partir daí, as individualidades vão aparecer. O Orejuela foi fantástico, o Sornoza foi bem. A relação humana está bem, isso para mim é tudo. Encontro um grupo feliz e não deixará de ser assim nas derrotas”, completou o treinador.

É a primeira vez que o Vasco perde, em estreia do estadual, desde 2011. Com o resultado, o time não pontuou e ficou na última posição do Grupo C. Já o Fluminense já está liderando a chave, com 3 pontos.

No primeiro clássico do futebol carioca em 2017, a primeira confusão. E, já com dezenas de detidos. A Polícia Militar do Rio teve de agir para controlar um tumulto nos arredores do Engenhão momentos antes do duelo. De acordo com as informações da PM, 30 vascaínos foram detidos quando se deslocavam para a entrada destinada aos tricolores.