Aleílson, amuleto do Camaleão

O torcedor mais supersticioso da Aparecidense não hesita em afirmar: o Camaleão hoje é Aleílson e mais dez. Os motivos passam pela explosão do jogador em campo, as rápidas investidas ao ataque e os números que a equipe conquistou no Goianão após a titularidade do camisa 11. Da lanterna geral da competição, na 4ª rodada, a Aparecidense saltou para a liderança isolada d...