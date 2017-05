Alan Mineiro é aposta do Vila para conduzir meio de campo na Série B

A responsabilidade de comandar o meio de campo do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro será de Alan Mineiro. O jogador, de 29 anos, foi apresentado nesta segunda-feira (15), vem por empréstimo do Corinthians e trilhará um caminho que já conhece bem.

Foi uma Segundona, em 2015, que o jogador chamou atenção atenção do Timão. Naquela temporada, ele marcou 12 gols pelo Bragantino, o que lhe rendeu um contrato de três anos com a equipe do Parque São Jorge - o vínculo com o clube paulista vai até o final de 2018. "É um campeonato muito difícil, muito competitivo", declarou.

Apesar do vínculo com o Corinthians, ele vem rodando por várias equipes. Já foi emprestado ao América (MG), Bragantino e, por último estava na Ferroviária, clube pelo qual disputou o Campeonato Paulista e marcou quatro gols.

Segundo Alan, o projeto do Vila chamou atenção. "Todo jogador tem de estar jogando, independente do campeonato, do clube. Pode ser o pior clube do mundo, se você não estiver jogando, você não é visto. Escolhi o Vila pela camisa, pela tradição", pontuou.

Com experiência na Segundona, o meia traz uma receita para que o Tigre se dê bem. "O que vai determinar se a equipe vai chegar ou não são as vitórias dentro de casa. Temos de fazer o dever de casa e beliscar alguns pontos fora", destacou.

Alan Mineiro está regularizado e deve fazer sua estreia com a camisa colorada na sexta-feira (19), diante do Juventude, no Serra Dourada, em jogo válido pela 2ª rodada da Série B.