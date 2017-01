Agetop pede rescisão de contrato com empresa do estacionamento do Serra

A Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop) entrou com processo administrativo para rescisão do contrato com a empresa Expark, que explora o estacionamento do Estádio Serra Dourada. A justificativa do órgão público é a quebra de cláusulas contratuais por parte da empresa.

Segundo a Agetop, a empresa descumpriu cláusulas por ter atrasado o repasse mensal de R$ 77 mil ao governo e por ter aumentado o valor cobrado no amistoso do Vila Nova contra o Flamengo, no dia 21. Na ocasião, o preço do estacionamento foi de 10 reais. Em jogos oficiais, o contrato exige que o valor seja de 5 reais. No entendimento da Expark, o jogo não era oficial, mas a Agetop entende que sim.

O departamento jurídico da Agetop preparou a notificação da empresa, que poderá refutar alegações nos próximos dias. Se o contrato chegar a ser rompido, não haverá cobrança de estacionamento no Serra Dourada até que a Agetop faça uma nova licitação.

Para a partida de abertura do Campeonato Goiano, neste sábado (28), entre Atlético e Vila Nova, a cobrança continuará sendo feita. O valor será de 5 reais, como informou a Expark. Depois disso, o próximo jogo no Serra Dourada será no dia 5 de fevereiro, o clássico entre Goiás e Atlético, partida na qual ainda não é possível dizer se haverá cobrança ou não.