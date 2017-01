Agetop e empresa discutem sobre valor de estacionamento no Serra Dourada

O valor cobrado para o estacionamento de carros no estádio Serra Dourada durante a partida entre Vila Nova e Flamengo, no último sábado (21), causou revolta nos torcedores que foram assistir ao duelo.

O novo preço, R$ 10, é o dobro do valor estabelecido em contrato firmado pela Expark, empresa responsável pelo estacionamento do local, e a Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), comumente cobrado durante os jogos realizados no estádio em 2016.

Em entrevista dada à Rádio 730 AM, o diretor da Expark Jaime Ferreira afirmou ter consultado a Agetop para realizar o aumento e disse que todo o trâmite de elevação de valor foi feito "dentro da lei e do contrato". Segundo Jaime, para a partida, existia a necessidade de um maior número de pessoas trabalhando para atender os torcedores.

Em nota, a Agetop desmentiu a Expark e disse que não foi consultada em nenhum momento sobre a alteração de preço. A Agência afirmou que seu Núcleo Jurídico estudará o caso para que sejam tomadas as "providências cabíveis", já que a ocorrência caracteriza o "descumprimento de cláusula contratual". A orientação, segundo a Agetop, é para que os usuários do espaço não paguem nenhum valor diferente do firmado na tabela aprovada pela Agência, independente do evento.