Acordo define que Walter não fica no Goiás

Um conto de fadas sem “felizes para sempre”. Considerado ídolo para muitos esmeraldinos, o atacante Walter não entrará em campo mais para defender a camisa do Goiás. Esta foi a definição tomada pela diretoria esmeraldina após reunião com representante do atleta, ontem, na sede do clube. O alviverde aguarda apenas o aval do Porto para oficializar o desligamento de Walter do cl...