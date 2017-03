Abertas as inscrições dos Jogos Estudantis de Goiás 2017

Estudantes de 12 a 17 anos, das redes pública e particular de ensino, podem se inscrever até o dia 17 de abril na etapa municipal do Jogos Estudantis de Goiás 2017.

O cronograma oficial da competição escolar, que será disputada nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos), por estabelecimento de ensino, já foi definido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Logo na primeira fase (Municipal/Intermunicipal) os Jogos envolvem os 246 municípios e as 15 subsecretarias de educação, com competições em todas as modalidades coletivas e individuais.

Os Jogos Estudantis são promovidos exclusivamente pela Seduce, sob a coordenação geral da Superintendência de Desporto Educacional em parceria com as Subsecretarias Regionais de Educação.

Modalidades

Os participantes poderão disputar em modalidades individuais, como atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez.

As modalidades coletivas incluem Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, ambos nos gêneros feminino e masculino.

Cronograma

Os municípios que tiverem mais de três equipes por modalidade coletiva e mais de 5 atletas inscritos por modalidade, prova, categoria e gênero nos esportes individuais deverão realizar as seletivas para definir seus campeões e representantes para a etapa intermunicipal, que começa em abril e termina em 14 de maio.

Conforme organização e cronograma, a fase subsequente será a etapa regional, dividida em três polos, Uruaçu, Luziânia e Jataí, que classificam os 1º e 2º colocados da fase coletiva e campeões das individuais para grande final da competição estadual a ser realizada na cidade de Anápolis entre os dias 17 e 20 de agosto. Na fase regional cada polo de competição agregará atletas representantes de cinco subsecretárias conforme tabela abaixo.

Ao final da competição serão conhecidos os atletas campeões que representarão Goiás na competição nacional “Jogos Escolares da Juventude”, que acontece nos meses de setembro e novembro próximo. Veja abaixo o regulamento completo e as fichas de inscrição.

Fase Regional – 3 polos

Polo I (18 a 21 de Maio): Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, catalão, Luziânia, Posse

Polo II (01 a 04 de Junho): Anápolis, Goianésia, Goiânia, Porangatu e Uruaçu

Polo III (22 a 25 de Junho): Goiás, Iporá, Itumbiara, Jataí e Rio Verde