“A onda vermelha começa a ficar forte”, diz técnico Mazola Júnior

Independentemente do resultado do clássico de ontem, os técnicos de Atlético e Vila Nova saíram de campo satisfeitos. Mazola Júnior estreou no futebol goiano com vitória e a dedicou à torcida. “Fazia muitos anos que o Vila não vencia na estreia (desde 2011). Isso é importante para o clube e para o torcedor, que veio em grande número ao Serra e nos apoiou muito, princ...