A força do tigre Hiroshi

Meia joga para a torcida e imita mascote após marcar gol da vitória do Vila Nova, na estreia do Estadual, contra o campeão da Série B

Zuhair Mohamad

Meia Hiroshi imita o tigre, mascote do Vila Nova, no Serra Dourada. Torcida foi ao delírio com o gesto do camisa 10 no clássico contra o Atlético, na 1ª rodada do Goianão