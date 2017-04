80 anos do Dragão em 8 histórias

# PARTO DO DRAGÃO, FILHO DA CAMPININHA

- No contexto de formação da nova capital do Estado, Goiânia, o Atlético nasceu como clube de bairro tradicional, em Campinas. Fundação registrada em 2 de abril de 1937

- Ganha nome de clubes na ativa, adota o uniforme idêntico ao do Flamengo e escudo semelhante ao do São Paulo

- Na era do amadorismo, ganha primeiro título do Estadual (1944). É reconhecido como primeiro campeão goiano. Fecha 1ª década com outro título (1947) e, também, com a inauguração do Estádio Antônio Accioly murado

- Fase de futebol de várzea, da terra batida, dos atletas-trabalhadores com gorros na cabeça e chuteiras rudes. Números e escudos tinham de ser costurados à camisa. O Atlético rivaliza com o Goiânia, o principal clube da capital e da elite local. Origem da primeira grande rivalidade local, que vai marcaria o futebol goiano

# TÍTULOS E A SEGUNDA PELE DE EPITÁCIO

- Antes de fechar a 2ª década de existência, o Atlético ganha 3 títulos marcantes: 1949 e 1955, com maioria de jogadores campineiros, e 1957, reforçado por atletas de outros times da capital. Naquele ano, ganha também o Troféu dos Invictos

- Forma geração respeitável, que se notabiliza por atletas que jogaram a maior parte da carreira no clube. Meia Epitácio, o Diabo Louro, marca época no clube. Foram mais de 15 anos e, segundo registros, 537 jogos. A camisa rubro-negra é a segunda pele de Epitácio

- Dragão sofre com força do Goiânia na 2ª década e vê o rival ser pentacampeão (1950 a 1954) do Estadual. Atlético ganha torneios menores, sobrevive no amadorismo e, durante a 3ª década (até 1967), vê crescimento de Goiás e Vila Nova

# DO ROLO COMPRESSOR AO TORNEIO DA INTEGRAÇÃO

- Hiatos de títulos foram constantes. Tragédias, como a de 1967, no Accioly, também. Em casa, perdeu o título para Crac (1 a 0). O Dragão foi pioneiro na profissionalização do futebol goiano. Licinho, do Atlético, é o primeiro a assinar contrato profissional no Estado, em agosto de 1962

- Atlético e Goiânia vivenciam o crescimento do Vila Nova, tri do Estadual (1961 a 1963). Em 1964, o Dragão é imbatível com o Rolo Compressor, campeão do Estadual. Time de história, gols (52 em 22 jogos), lendas, como a do ponta Barrica. Boêmio, costumava ser preso às vésperas de jogos para ir a campo

- Base tinha Campeão, Silva, Tinda, Heleno, Laércio; Amestrado e Paulo César; Luizinho, Bertoldo, Jair Porrete e Barrica, como diz Jair Porrete, um dos talentos daquele time. "O futebol goiano estava nivelado por cima. Acho que foi o melhor time que o Atlético teve. Se não, é um dos melhores", opina Jair, hoje com 73 anos e que atuou no Dragão de 1963 - quando foi descoberto e contratado por Gilberto Alves e Antônio Accioly, em Minas Gerais - até 1970, quando parou por lesão grave

- Nos anos 70, dois títulos marcantes: o Estadual (70) e o Torneio da Integração Nacional (71), conquista que é tratada no clube como título nacional, apesar de não reconhecido. "Só tinha times bons. Foi ótimo para o Atlético e o futebol goiano. Fomos o campeão número 2 daquele ano (o Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro", diz o ex-goleiro Pedro Bala

# O PRIMEIRO GRANDE JEJUM

- Se as taças de 70 e 71 marcaram o clube, os 15 anos seguintes serão marcantes, mas em outro sentido - o Dragão deixou de ganhar títulos. Não marcou território e perdeu espaço para Goiás e Vila Nova. Geração de nomes promissores como Gilberto, Baltazar, Valtair, Wilson Sorriso, Japão, Júnior Pezão.

- Foi um período de mudanças no clube, que já não tinha mais o patrono, Antônio Accioly. Baltazar teve a sorte de ser negociado. Outros, como Wilson Sorriso, demoraram mais

- De positivo, além do recorde de Baltazar de gols marcados no Goiano (31, em 1978), a classe de Sorriso e alguns bons valores revelados na base, o Dragão estreou no Brasileiro (1979), contra o Gama. Porém, erros administrativos corroem o clube, que deixa o Antônio Accioly sem condições de uso por algum tempo

# A RESSURREIÇÃO

- Mais organizado, com uma safra de talentos revelados pelo técnico Otaídes Marcelino na base, o clube recupera terreno perdido a partir de 1985. Da casa, aparecem Nogueira, Ronaldo Luiz, Marçal, Célio Gaúcho e chegam jogadores experientes, como Bill, Willian, Leonetti, Osmarzinho, Nélio e Marinho. Dessa mistura, forma-se time forte. Ganha o título em campo e no tribunal, do Goiás. Bill é artilheiro (25 gols) e o volante Marçal é o segundo jogador do clube chamado à seleção brasileira de base - ganha o Mundial Sub-20 (1985) na antiga União Soviética

- Faz boa campanha no Brasileiro em 1986. Vê o Goiás ganhar o bi (1986/87), mas retoma a ponta em 1988 e abre mercado, em nível nacional

- Equipe voltaria a festejar título em 1988 com os jovens da base: Marção, Valdeir (craque do torneio), Júlio César, Fernando Almeida, Júnior e os reforços, como Wlamir, Gilson Batata, Douglas Onça, Paulo Nelli e um técnico jovem, Roberto Oliveira. "Foi dada sequência a uma geração de bons atletas da base", disse Valdeir, negociado mais tarde com o Botafogo

- Em 1990, chora a morte do descobridor de talentos Otaídes Marcelino. Para compensar, em dezembro, um dos jovens descobertos por ele, Júlio César, é artilheiro (10 gols) e destaque na conquista da Série C, primeiro título nacional reconhecido de um clube goiano. "Ganhei tudo na base, fui campeão em 1988 e tive privilégio de ganhar a Série C. Aí, sim, pude fazer história no clube", citou Júlio César

# FILHO DA CASA, SENHOR SÉRIE C

- Na conquista da Série C (1990), começou a despontar o talento de um prata da casa - Lindomar, um dos melhores meias do futebol goiano nos últimos anos. Reserva durante o torneio, mas titular na final diante do América (MG), Lindomar viu de tudo no clube em duas passagens que, somadas, totalizam 18 anos de clube.

- "Peguei a fase da reconstrução no fim dos anos 80, a da decadência e a da retomada (a partir de 2006). É uma história e tanto"

- Referência em bom futebol, liderança e dedicação ao clube. Morador da Vila Bonfim, Lindomar chegou à base do Dragão com 11 anos, em 1981. Para crescer no clube, precisou aliar talento à uma dose de esforço extra. Órfão de pai, trabalhou como garçom, num restaurante sob as arquibancadas do clube, por cinco anos. À noite, servia os fregueses. Nos treinos e jogos, os colegas de time

- Chegou à equipe que foi campeã, em 1990. Ficou até 1998. Rodou o mundo. Passou pelo futebol brasiliense, árabe, paulista. Voltou, após 8 anos, para ajudar na reconstrução do clube e comemorou o título do Estadual (2007) após quase 18 anos. Consolidou marca única - é o único jogador a conquistar, duas vezes no clube, a Série C. Foi importante em 2008, numa campanha avassaladora na fase final, com direito a goleadas e título conquistado por antecipação. Ainda estava no acesso, da Série B à elite (2009) e no título do Goianão (2010).

# OUTRO JEJUM, AGONIA E FUNDO DO POÇO

- Os títulos de 1988 (Goiano) e da Série C (1990) fecharam época de conquistas do clube. Em 1995, obteve acesso da Série C à B e foi vice do Estadual em 1996. Teve dois pratas da casa - Adinan (zagueiro) e Pará (lateral) - chamados à seleção brasileira de base. Ficou nisso

- O tempo passou, o clube ficou para trás e sofreu com rebaixamentos, em 2000 e 2003. Agonizou. Chegou a negociar e iniciar a demolição do Accioly. Fechado a partir de 2000, foi reconstruído e passou a receber jogos da Divisão de Acesso em 2005

- Houve até ensaio de fusão com o Goiânia, mas a rivalidade falou mais alto e as torcidas disseram não. Também cogitou trocar a mascote, o Dragão, pelo Gavião. Em meio aos graves problemas financeiros e administrativos, a maioria da revelações da base não vingou - Lindomar, Romerito e Wellington Dias foram exceções

- Viu o fundo do poço, atolado em dívidas e falta de direcionamento. A primeira conquista, a Segundona (2005), reaproximou o torcedor do clube. O jejum de títulos importantes só cessou em 2007 - no ano anterior, favorito à conquista do Estadual (2006), chorou derrota na final, para o Goiás (1 a 0).

# JOVEM NOVAMENTE, FORTE E VENCEDOR

- Em pouco mais de dez anos, o Atlético enriqueceu a galeria de títulos. A reconstrução, a partir de 2005, foi a principal novidade do futebol goiano. Desde então, as taças foram chegando de forma linear

- Primeiro, veio a da Divisão de Acesso (2005). Fechou fase de jejum de títulos, na elite, após mais de 18 anos em 2007. Pela primeira vez, foi bi do Goianão (2010/11)

- Em nível nacional, foi campeão da Série C (2008) e obteve acesso à Série A (2009). Esteve por três anos na elite nacional (2010/11 e 12), disputou a Copa Sul-Americana (2012) e chegou à semi da Copa do Brasil (2010)

- Jogadores como o goleiro Márcio, os volantes Pituca e Robston e os atacantes Anailson, Marcão e Juninho fizeram história no período. Márcio passou dos

500 jogos e virou goleiro-artilheiro

- Experimentou algum retrocesso, com descenso no Brasileirão (2012) e, por pouco, não caiu seguidamente da Série B à C (2013). Com público surpreendente - cerca de 20 mil pessoas -, se salvou com dramática vitória sobre o Guaratinguetá por 2 a 0

- A cereja do bolo ficou reservada ao ano passado. Conquistou o principal título em 80 anos de história, a Série B do Brasileiro (2016), garantindo a volta à Série A (2017)