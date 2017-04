Única mulher no grid, Indy Muñoz levanta galera com prova de recuperação

Preferida do público no autódromo de Goiânia, Indiana Muñoz tirou foto com fãs da motovelocidade

A piloto Indiana Muñoz foi uma das grandes sensações deste domingo (9) no autódromo de Goiânia. Após largar na última posição do grid da categoria 300cc Sport devido a uma punição por diferença na preparação do motor – nos classificatórios, havia obtido o 6º melhor tempo –, a competidora, única mulher na 1ª etapa do Goiás Superbike, realizou belas ultrapassagens, levantando a torcida nas arquibancadas do autódromo de Goiânia, e chegou à 4ª colocação.

"Largar em último e manter o ritmo até o final é algo desafiador. Eu consegui fazer uma boa largada e logo na primeira curva já estava no primeiro pelotão. Foi uma disputa entre cinco pilotos por aquela posição, com ultrapassagens agressivas e bem difícil", disse Indy Muñoz.

Correndo ao lado do irmão Kioman Muñoz, de 18 anos, Indiana divide a torcida dentro da pista. "Somos rivais, mas eu sempre tenho um instinto materno dentro da pista, de saber onde e como ele está", explica, sobre o piloto que tem experiência no motocross, com cinco títulos nacionais.

Na prova de domingo, o competidor sofreu uma queda nas voltas finais e fraturou o ombro. "Fiquei com o coração inchado, preocupada, mas sei que ele vai se recuperar", disse ela, que leva nos pingentes dos brincos, em formato de um menino e uma menina, homenagens a Kioman e à enteada Raquel Vaz.

Os primeiros de cada categoria

SBK PRO

1º Edson Morales

2º Ian Lucas Vieira +10.691

3º Juninho Trudes +37.828

SBK Light

1º Vigmar Cardoso

2º Maikon Rodrigues +11.737

3º Luciano Lima +14.999

600cc

1º Ricardo Juliani

2º Michel Seixas +22.934

3º Vicente Flores +29.617

300cc Master

1º Josué Ferreira

2º Waldinei Chaves +0.090

3º Arthur Francisco Vieira +19.661

300cc Sport

1º Rafael Rosa

2º Matheus Barbosa +0.125

3º Bruno Cesar +13.427

Naked Pro

1º Bruno Barros

2º Julio Victor Santos +1:02.563

Naked Estreante

1º Salvador Amaral

2º Sandro Resende +1:02.163

150cc

1º Matheus Barbosa

2º Wylkson Ribeiro +26.960

3º Luis Phelipe Ribeiro +27.047