Último treino do Vila antes da decisão tem portões fechados

O comandante colorado, Mazola Júnior, faz questão de esconder o time até o último minuto. Na última atividade, nesse sábado (6), o treinador fechou todos os portões para montar um esquema capaz de reverter a vantagem de três gols, construída pelo esmeraldino na primeira partida.

No time titular pelo menos duas alterações devem ocorrer. Na defesa, Wesley Matos, que ficou de fora do primeiro confronto por conta de uma torção no tornozelo, está recuperado e volta na vaga de Brunão. A outra mudança é a entrada de Geovane no lugar de Billy.

O ataque também pode ter mudanças, já que na partida anterior, eles tiveram chances e não marcaram. Dessa forma, Vandinho deve ganhar a vaga de Matheus Anderson. Quem não vai perder o clássico é Moisés, que havia ficado de fora dos dois últimos treinos, porém nesse sábado, o atacante voltou aos treinos.

Os jogadores do Vila estão esperançosos, mas sabem da boa vantagem que o rival tem. “Temos a noção de que três gols é uma grande vantagem, mas futebol reserva muitas surpresas, há inúmeras histórias de resultados que foram revertidos. Futebol há essas loucuras e nós podemos estar em um dia maravilhoso”, destacou o volante Geovane, que foi revelado pelo rival.

Geovane, que é um dos homens que sustentam o meio de campo colorado, sabe da responsabilidade que o sistema defensivo tem nessa partida. “Temos que por um ritmo de jogo, pressionar, mas sem loucura, porque não podemos tomar gol”, ressaltou.