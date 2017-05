Ídolo do motociclismo, Valentino Rossi sofre acidente durante treino e é internado na Itália

O piloto italiano Valentino Rossi, atual terceiro colocado no Mundial de Motovelocidade, sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira (25) quando praticava motocross em uma pista em Mondavio, na Itália. A informação foi confirmada por meio de nota por sua equipe, a Yamaha.

Considerado ídolo da categoria e com nove títulos mundiais no currículo, Rossi foi levado para a emergência de um hospital da região e, segundo os primeiros boletins médicos, foi diagnostico com traumas moderados no tórax e no abdome. Ainda de acordo com o texto, o piloto não tem fraturas pelo corpo, nem patologias traumáticas. Ele ficará no internado na unidade hospitalar durante a noite e não tem previsão de alta. Um novo boletim sobre o estado de saúde de Rossi será divulgado às 7h desta sexta-feira (26).

No fractures for Valentino after motocross incident. Mild thoracic & abdominal trauma. Next update Friday: 12:00 CET https://t.co/4nh8uPaNjw pic.twitter.com/vk8yMcVMDQ — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) 25 de maio de 2017

Adepto aos treinos em pistas de motocross durante a temporada, Valentino Rossi já sofreu, em 2010, outro grave acidente. onde lesionou os ligamentos do ombro, que afetou toda sua temporada na MotoGP, principal categoria da motovelocidade. Após o ocorrido, ele diminuiu os treinamentos nas pistas de terra.

O acidente de Rossi nesta quinta aconteceu próximo ao local onde outro campeão mundial, o estadunidense Nicky Hayden, também se acidentou na semana passada. Vencedor no Mundial em 2006, Hayden foi atropelado enquanto treinava de bicicleta e morreu dois dias depois. Ambos os pilotos foram levados para o hospital.

Difficile trovare le parole quando senti solo un grande vuoto💔. Ciao Nicky. Uma publicação compartilhada por valeyellow46 (@valeyellow46) em Mai 24, 2017 às 5:33 PDT

Valentino Rossi terá pouco menos de uma semana para se recuperar e voltar para brigar pelo 10° título mundial. No próximo dia 4 de junho, a MotoGP inicia uma série de quatro provas em cinco semanas, que começa com o Grande Prêmio da Itália, na pista de Mugello. Na última etapa, em Le Mans, na França, Rossi caiu na última volta quando tentava recuperar a liderança da corrida e do campeonato contra o companheiro de equipe, o espanhol Maverick Viñales.