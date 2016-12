Ídolo do futebol pede namorada em casamento dentro de campo; assista

É muito comum que jogadores de futebol pelo mundo usem seu talento dentro de campo para chamar a atenção das mulheres. Porém, o ídolo do futebol japonês Yugo Nagatomo, de 30 anos, escolheu o gramado como local para demonstrar todo o seu sentimento por sua amada.

Jogador da Internazionale de Milão, da Itália, Nagatomo levou sua namorada, a atriz Airi Taira, de 31 anos, até o estádio do clube, o Giuseppe Meazza e a pediu em casamento, com direito a se joelhar no gramado.

Surpresa com o pedido, ela disse sim ao jogador. Nagatomo e Taira namoram desde junho deste ano, mas se conheceram um ano antes do início do relacionamento.