É tri! Goiás bate Vila Nova e conquista o Campeonato Goiano

Sem grandes surpresas, o Goiás renovou sua hegemonia estadual e é campeão goiano de 2017. Por conta da excepcional vantagem construída no primeiro jogo da final do Goianão, quando derrotou o rival Vila Nova por 3 a 0, o alviverde confirmou a conquista da taça do Campeonato Goiano com nova vitória: dessa vez por 1 a 0, gol do meia Jean Carlos. Além do terceiro título goiano consecutivo, essa é a 27ª vez que o Goiás celebra a conquista do Campeonato Goiano na história.

O título chega de forma incontestável considerando os números da equipe esmeraldinas. Em 18 partidas, considerando as partidas realizadas pelas duas fases da competição, a equipe comandada pelo técnico Sílvio Criciúma foi a que mais somou pontos (33), conquistado por meio de 9 vitórias e 6 empates - o time alviverde perdeu três vezes. É o time que mais venceu, menos perdeu e mais marcou gols (29).

O caneco conquistado na tarde deste domingo, no Serra Dourada, foi o primeiro em cima do rival Vila Nova desde 1999. No retrospecto geral de finais, o clássico entre Tigre e Esmeraldino está empatado com cinco conquistas para cada lado.

O jogo

O Goiás nem precisou marcar um gol logo nos minutos iniciais para que a torcida começasse a fazer a festa no Serra Dourada. A primeira etapa do clássico ficou marcada pela repetição das atitudes de ambas as equipes em relação ao primeiro jogo da final do Goianão: o Vila Nova errou muito no campo de ataque e o Goiás administrou a partida levando perigo nos contra-ataques. Wallyson, Moisés e Everton tiveram oportunidades de abrir o placar, mas não estavam com a pontaria em dia.

A resposta do Goiás, por sua vez, chegava nos contra-ataques. Foi justamente em uma subida rápida ao ataque, e com a visão de jogo do atacante Léo Gamalho, que o primeiro do jogo saiu. Após enfiada do atacante esmeraldino, Carlos Eduardo recebeu livre, rolou para Jean Carlos, que sem goleiro empurrou a bola para o fundo das redes.



Na comemoração, a dupla Carlos Eduardo e Léo Sena repetiu a imitação de Fernandão e Alex Dias durante o 5 a 3, que simularam a morte de um Tigre. A celebração foi o motivo da confusão na saída dos times para o intervalo, que culminou nas expulsões de Vandinho e Patrick Leonardo, ambos do Vila Nova.

O Vila Nova tentava se aproximar de todas as formas do gol de Marcelo Rangel, o técnico Mazola Júnior chegou a trocar o time na segunda etapa e jogou com quatro atacantes. Nada que alterasse o placar da decisão ou fizesse o arqueiro esmeraldino trabalhar.

A vantagem ampliada pelo Goiás no primeiro tempo deu ainda mais tranquilidade ao Verdão, que comandou todas as ações em campo. Administrando a decisão, o Goiás priorizou a troca de passes e manteve acima da média a postura defensiva. À medida que o tempo ia passando e o título se aproximava, a torcida do Goiás gritava ‘Olé’ e provocava os adeptos do Vila Nova. Abraços e sorrisos se tornaram rotineiros entre os torcedores esmeraldinos, assim como os gritos de ‘tricampeão’, que explodiram por todo o estádio após o final do árbitro Eduardo Tomaz.



FICHA TÉCNICA

Jogo: Goiás 1x0 Vila Nova

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Bruno Pires (FIFA) e Cristhian Passos

Goiás: Marcelo Rangel; Hélder (Pedro Bambu), Alex Alves, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena, Tiago Luís (Juan), Jean Carlos (Jarlan) e Carlos Eduardo; Léo Gamalho. Técnico: Sílvio Criciúma.



Vila Nova: Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Alemão e Bruno Prado; Geovane, Patrick Brey (Ruan), Marcos Serrato (Foguete) e Everton (Mateus Anderson); Moisés e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior.

Gol: Jean Carlos, aos 39' do 1º tempo (Goiás).

Cartões Amarelos: Hélder, Léo Gamalho (Goiás), Bruno Prado e Maguinho (Vila Nova)

Cartões vermelhos: Vandinho e Patrick Leonardo (Vila Nova)

Público pagante: 25.049

Público presente: 27.753

Renda: R$ 517.405,00