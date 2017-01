É obsessão! Goiás tem mantra por volta à elite

Não é segredo para ninguém que o retorno à elite do futebol nacional é o principal objetivo do Goiás na temporada. Além da montagem de um time que possa ter condições de chegar entre os primeiros da Segundona, o discurso está ensaiado no clube. Entre veteranos e novatos, não há quem não repita a expressão “voltar o Goiás para a Série A”, que vem se consolidando em um mantra es...