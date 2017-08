“É o maior desafio”, ressalta técnico caçula da Série A

No Atlético, o jovem técnico João Paulo Sanches é profissional de confiança do diretor de futebol e vice-presidente do Dragão, Adson Batista. Porém, continua declinando de ser, em definitivo, o treinador do time. Apesar disso, diz que gosta do desafio e vê o time em condições de brigar contra o rebaixamento.“É o meu maior desafio, pelo nível da competição, pela gra...