É o fim da linha, Walter?

O Goiás terá de administrar decisões e crise durante o Carnaval. O futuro do atacante Walter, que está suspenso por determinação da direção do Goiás, deve ser definido na quarta-feira, mesmo dia de decisão contra o Boa Esporte pela 2ª fase da Copa do Brasil, na qual o jogador não estará. Walter pode até deixar o clube, com o qual tem contrato até o fim do ano, por cau...