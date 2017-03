Às vésperas do aniversário, Dragão joga por vaga à semi

Irregular no Goianão, com vitórias seguidas de derrotas inesperadas, como em Rio Verde, sábado, por 2 a 1, o Atlético disputará dois jogos decisivos nesta semana e poderá encaminhar a vaga à semifinal - mesmo derrotado em Rio Verde, o Dragão é o 2º do Grupo B (17 pontos) e 4º lugar no geral. Os jogos serão às vésperas do aniversário do clube, domingo (2 de abril).

A primeira decisão rubro-negra será na quarta-feira, no Estádio Olímpico, onde o Dragão recebe a Aparecidense, na liderança (24 pontos), às 19h30. Na partida, o técnico Marcelo Cabo espera pelo zagueiro Ricardo Silva, desfalque em Rio Verde por causa de bolha no pé. Sábado, será a vez de jogar em Anápolis, às 16 horas, diante do Anápolis.

A semana será de cobranças internas, por causa da instabilidade, e de preparação para a festa de aniversário (80 anos), marcada para virada de sábado para domingo, a partir das 21 horas, para o Spazio San Sanloni. Na solenidade, haverá show com Dudu Nobre e lançamento da nova linha de material esportivo atleticano. Walter deve ser uma das atrações na apresentação de novas peças.