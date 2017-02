À frente do Sesc, Giovane tem a missão de colocar o Rio na elite do vôlei

De volta à beira da quadra após quatro anos distante da função de treinador, Giovane Gávio vive, à frente do Sesc/RJ, a realização de um sonho. Durante o período em que esteve afastado do cargo, que havia exercido pela última vez em 2013, no Sesi/SP, ele se dedicou aos estudos, formou-se em Marketing, participou da gestão do vôlei na Olimpíada do Rio e alimentou a exp...