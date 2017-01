Yahoo mudará nome para Altaba e Marissa Meyer deixará conselho

O Yahoo informou na segunda-feira (9) que passará a se chamar Altaba e que a presidente da empresa, Marissa Mayer, deixará o conselho de administração após a conclusão da venda para a operadora americana Verizon.

Em julho, o Yahoo anunciou que venderia à Verizon os negócios de internet, como sites, aplicativos, publicidade digital, e-mail e ativos de mídia. O negócio foi fechado por US$ 4,83 bilhões.

Os termos do acordo podem sofrer alterações e a operação corre o risco de ser cancelada por causa dos recentes vazamentos de dados que afetaram o Yahoo no ano passado -um envolvendo contas de 500 milhões de usuários e o segundo, cerca de 1 bilhão.

Executivos da Verizon informaram que estão investigando os vazamentos de dados.

Cinco outros diretores do Yahoo também poderiam deixar os cargos após a conclusão do negócio, informou a empresa em comunicado na segunda-feira.

Os demais diretores vão comandar a Altaba, holding cujos ativos primários serão uma fatia de 15% no gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba e um percentual de 35,5% no Yahoo Japan.

O Yahoo indicou que "para facilitar a transição de uma empresa para uma sociedade de investimento após o fim" da operação com a Verizon, a presidência do conselho vai ser ocupada por um dos membros que seguirão na companhia, Eric Brandt.

O atual presidente do conselho, Maynard Webb, membro desde o começo, manterá o cargo, mas com título emérito.