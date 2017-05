Workshop em Goiânia fala sobre oportunidades com startups

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), em parceria com a Gyntec, realizará na próxima quinta-feira (11) o workshop "Inovação disruptiva através das startups".

Com palestras e uma mesa redonda, o evento trará dicas sobre como construir um ecossistema dentro das empresas que permita a inovação e o hub empreendedorismo, além de explorar as oportunidades de negócios com as startups. A apresentação das empresas participantes do programa de aceleração da ACE Goiânia também será uma das atrações do workshop.

O evento será realizado a partir das 8h30, na Casa da Indústria.