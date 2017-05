Whatsapp testa três novas funções

Parece que o Whatsapp gosta mesmo de se reinventar. Três novas funções devem chegar em breve: os filtros, GIFs e o recurso de resposta rápida. As informações são do site UOL e do perfil @WABetaInfo, que apresenta novidades do aplicativo antes mesmo de elas serem testadas na versão beta.

Segundo o @WABetaInfo, os usuários poderão aplicar diversos tipos de filtros em fotos, vídeos e até GIFs. Essa novidade, que provavelmente será a mais aguardada, deve funcionar de forma parecida com os aplicativos concorrentes do Whatsapp, como o Facebook e o Instagram.

O perfil também afirmou que a parte de GIFs será "completamente redesenhada" e as imagens poderão ser estreladas. Os stickers devem ter uma área só pra eles.

Os usuários de IOS devem receber uma nova configuração dos contatos, abaixo do "Status", e o recurso de "resposta rápida". Dessa forma, em vez de segurar com o dedo em cima da mensagem até que apareça a opção "responder", o usuário só precisará deslizar o dedo para a direita, em cima da mensagem a ser respondida.

WhatsApp for iOS: new quick reply feature available soon. pic.twitter.com/wqmSvVP2DM — WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 de maio de 2017

O @WABetaInfo também disse que o Whatsapp já está testando atualizações para desfazer envio, ver a localização dos amigos e favoritar conversas.