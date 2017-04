WhatsApp testa ferramenta que agrupa imagens em álbum

O WhatsApp desenvolveu mais uma novidade, dessa vez bem útil, para os usuários. Ainda em fase de teste, o aplicativo deverá agrupar imagens recebidas em conjunto e arquivá-las em álbuns.

Dessa forma, quando alguém enviar muitas fotos de uma só vez, não será preciso rolar a tela até lá em cima para ler o que foi escrito.

De acordo com informações do Olhar Digital, a nova ferramenta deve ser implantada a partir da versão 2.17.20 do WhatsApp. Caso o recurso seja aprovado na fase teste e chegue à versão final, o aplicativo irá agrupar automaticamente cinco ou mais fotos enviadas ao mesmo tempo.