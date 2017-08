WhatsApp tem nova função 'inspirada' no Facebook

Os usuários do WhatsApp vão poder personalizar mensagens de forma parecida com o que acontece no Facebook. O recurso já está disponível na nova atualização para Android e iOS. A função aparece nas mensagens no Status.

Ao personalizar o texto é possível escolher uma fonte específica, cor de plano de fundo e até mesmo incluir links na publicação.

"Agora, você não precisa se preocupar em ilustrar as atualizações quando quiser compartilhar com a sua família e amigos", diz a empresa, em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira.

Os usuários do WhatsApp Web, que mandam mensagens pelo computador, também poderão ter acesso às publicações do WhatsApp Status.