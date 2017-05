WhatsApp cai pela segunda vez em menos de um mês e causa a ira dos usuários

Pela segunda vez no mês, o WhatsApp, aplicativo com mais de 1,2 bilhão de usuários, sofreu com instabilidade e, consequentemente, a ira dos usuários. Na tarde desta quarta-feira (17), internautas no Facebook e Twitter reclamaram da impossibilidade de enviar e receber mensagens - entregues e não recebidas ao destinatário. O incomodo afetou usuários de diversos países.

De acordo com o Estadão, o WhatsApp confirmou ter passado por problemas técnicos. “Hoje, usuários do WhatsApp em algumas partes do mundo tiveram problemas em acessar o WhatsApp por cerca de meia hora. A questão já foi solucionada por nós e nos desculpamos pela inconveniência”, afirmou a empresa, em comunicado.

No início do mês, o app ficou fora do ar por pouco mais de duas horas. A causa dos transtornos, porém, não foi divulgada.