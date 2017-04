Você já ouviu falar do "vírus do roteador"? Saiba o que é e como evitá-lo

Um novo tipo de golpe chamado "vírus do roteador" pode atacar redes Wi-Fi de maneira silenciosa, sem que o usuário perceba. Os roteadores, fundamentais para a conexão com a internet em casas e empresas, são infectados por criminosos que têm como objetivos conseguir lucro com Google Ads e cliques em propagandas falsas e ainda instalar programas capazes de roubar dados pessoais e bancários de quem utiliza a rede atingida.

O "vírus" pode ter êxito mesmo que a máquina, seja ela um desktop, notebook ou smartphone, não esteja ligada. No roteador, principal alvo do golpe, é instalado um firmware - sistema de monitoramento - com falhas, que permite ao invasor o acesso à rede. Outra forma de infecção acontece com a navegação do usuário na internet, clicando em links suspeitos.

Caso seja invadido, o roteador pode ser controlado pelo golpista, que redirecionará o usuário para sites dominados. Desconfie que sua rede pode estar infectada pelo "vírus do roteador" quando o cadeado de segurança de sites https desaparecer ou quando sua navegação estiver demasiadamente lenta. Propagandas em grande quantidade, principalmente em páginas que não tem publicidade, podem ser outro sinal de contaminação da rede Wi-Fi.

É importante que as atualizações da máquina estejam em dia. Com elas, as correções de bugs e falhas reforçam a segurança. Outra forma de evitar a infecção é alterando a senha de sua rede. Especialistas ouvidos pelo site TechTudo alertam para o problema causado quando o código fornecido pela operadora não é trocado por uma senha forte.

O "vírus do roteador" pode afetar qualquer sistema operacional existente. A utilização de um bom antívirus no dispositivo diminui as chances de contaminação. Além disso, marcas de grande nome têm o costume de se preocupar mais com a elaboração de um firmware sem falhas. Evitar dispositivos desconhecidos também reduz a chance de infecção.