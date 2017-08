Vice-presidente do Sindilojas-GO morre aos 73 anos em Goiânia

O empresário Geraldo Emídio Borges, 73 anos, morreu na madrugada deste domingo (27), no hospital Anis Rassi, em Goiânia, onde estava internado há uma semana em razão de problemas cardíacos.

O corpo do vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) e tesoureiro da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-GO), está sendo velado no Cemitério Jardim das Palmeiras e o enterro está marcado para às 16h no mesmo local.

Geraldo Emídio Borges era natural de Inhumas (GO), foi fundador do Sicoob Lojicred em Goiânia, instituição que presidiu por vários anos, esteve por diversas vezes na diretoria da CDL Goiânia, dirigiu o Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa (Compem) e já ocupou importantes funções em várias outras entidades ligadas ao comércio.

O proprietário da loja Tecidos Moreira, no Setor Pedro Ludovico, deixa a mulher, três filhos e seis netos.