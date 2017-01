Vendas no varejo goiano crescem

As vendas do comércio varejista de Goiás cresceram 2,7% em novembro ante outubro. Já na comparação com novembro de 2015, apresentou recuo de 5,4%, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No País, o crescimento foi de 2% em novembro na comparação com outubro e queda de 3,5% em relação ao mesmo mês de 2015.O dado veio melhor que o centro de expectativas do...