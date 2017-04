Vendas: Comércio antenado no sinal

Faltando 50 dias para o desligamento do sinal analógico de TV em Goiânia e outros 28 municípios do Estado de Goiás, as vendas de televisores digitais na capital ainda estão mornas. O mesmo, porém, não acontece com os kits de conversores digitais - em torno de 80% mais barato que um novo aparelho de TV digital, de 32 polegadas e com poucos recursos. Nas últimas semanas, ...