Venda de passagem aérea com despacho de bagagem grátis termina dia 14; preço será a partir de R$ 50

No próximo dia 14 entra em vigor a nova resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que acaba com a franquia obrigatória de bagagem despachada. A Gol confirmou que, a partir desse dia, terá dois tipos de tarifa para os passageiros. A empresa não divulgou, no entanto, quanto será cobrado por mala.

Já a Latam informou que os passageiros dos voos nacionais vão pagar R$ 50 para despachar malas de até 23 kg nos próximos meses. A medida não está em vigor, mas será implementada "no futuro", divulgou a companhia.

Portanto, quem for viajar de avião nos próximos meses e deseja evitar o custo extra deve comprar a passagem até o dia 13, independentemente da data da viagem. A norma determina que, até segunda-feira, as companhias aéreas mantenham a franquia mínima de uma mala de 23 kg nos voos nacionais e duas malas de 32 kg nas viagens internacionais.

A partir do dia 14, as empresas terão liberdade para definir suas próprias regras em relação à bagagem que será despachada. Atualmente, as aéreas são obrigadas a transportar sem cobranças uma bagagem despachada de 23 kg para voos nacionais e duas de 32 kg para voos internacionais.

Em relação aos voos internacionais, as empresas brasileiras e estrangeiras também não definiram suas estratégias e só devem divulgá-las quando a medida entrar em vigor na próxima semana. A própria Anac avalia que nas viagens para fora do Brasil o despacho grátis deve ser mantido, mas com redução do peso máximo das malas.