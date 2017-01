Vencedor de promoção nega racismo em embalagem de Ruffles sabor feijoada

'Escolhi a cor', afirma Reginaldo Moraes, que sugeriu o sabor de feijoada de Ruffles. Essas foram as palavras do microempreendedor que ganhou um concurso para criar um novo sabor da batata frita e cedeu sua imagem para publicizá-lo.

Esse sabor gerou polêmica nas redes sociais por estampar um homem negro na embalagem - a versão é de "feijoada". Morador do interior do Paraná, ele soube da repercussão negativa da embalagem e ficou surpreso. "Ouvi dizer que a internet não gostou muito da ideia. Mas o que eu posso fazer com o que o pessoal comenta? Eles estão totalmente enganados", afirmou, em entrevista ao Extra.

O sabor feijoada foi finalista da promoção "Faça-me um sabor" da Ruffles, junto com os sabores burrito e calabresa, que foi o vencedor. As autoras dos outros dois sabores também estamparam os produtos.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) recebeu denúncias contra o produto desde 2016, afirmando que se trata de racismo colocar uma pessoa negra no sabor feijoada com o pacote preto. O relator do Conar Conselheiro Antonio Jesus Cosenza arquivou o processo: “Está na hora de deixarmos os exageros de lado e praticarmos o bom senso na avaliação do comportamento que envolver preconceito”, afirmou.

A PepsiCo, empresa que produz o alimento, enviou uma nota sobre o caso. Leia na íntegra:

"A PepsiCo é uma empresa global de alimentos e bebidas que apoia a diversidade e a inclusão. A embalagem de Ruffles #Feijuuuca exibe a imagem do criador do sabor, um dos três finalistas do concurso ‘Faça-me um sabor Ruffles’, lançado em 2016, no Brasil. Todos estes pontos foram esclarecidos ao CONAR, que encerrou o caso por decisão unânime.’’